Anguillara un ulivo per non dimenticare | nasce il simbolo di Federica

Sabato 18 aprile 2026, alle 10:30, nel centro storico di Anguillara Sabazia si terrà la cerimonia Radici di Memoria, dedicata a Federica Torzullo. L’evento si svolgerà in una piazza del paese e vedrà la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Durante la cerimonia sarà inaugurato un ulivo come simbolo di ricordo e continuità.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:30, il centro storico di Anguillara Sabazia ospiterà la cerimonia Radici di Memoria per onorare Federica Torzullo. L’evento, che si terrà presso la località sul lago di Bracciano, prevede l’inaugurazione di un ulivo e di una targa commemorativa per ricordare la donna di 41 anni vittima della violenza del coniuge. Il progetto nasce dalla volontà del coordinamento Zitta Mai, un gruppo organizzativo costituito proprio in seguito al tragico episodio che coinvolse la vittima ad Anguillara, con lo scopo di non far svanire l’attenzione sociale sul tema delle aggressioni femminili. La pianta che diventerà il fulcro del luogo della memoria è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi collettiva gestita dai residenti del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anguillara, un ulivo per non dimenticare: nasce il simbolo di Federica Panchine rosse a Anguillara per ricordare Federica, simbolo di una battaglia per la giustizia e la memoria collettiva.A Anguillara Sabazia, piccolo comune nel Lazio, sono state posizionate una serie di panchine rosse lungo il percorso che conduce al luogo dove, otto... Piantato un ulivo in un luogo simbolo di culture diverseNel giorno della festa della Donna importante iniziativa oggi 8 marzo in piazza De Gasperi a Padova a cura dell'associazione "Padova Abbraccia i...