Panchine rosse a Anguillara per ricordare Federica simbolo di una battaglia per la giustizia e la memoria collettiva

A Anguillara Sabazia sono state sistemate alcune panchine rosse lungo il percorso che porta al luogo dove, otto anni fa, fu trovato il corpo di Federica. La decisione vuole mantenere vivo il ricordo di una giovane donna e della battaglia per la giustizia che ancora oggi coinvolge la comunità. La posa delle panchine ha attirato l’attenzione di molti residenti, che le hanno subito notate e condiviso sui social. È un modo per tenere alta la memoria e ricordare quanto sia importante non dimenticare.

A Anguillara Sabazia, piccolo comune nel Lazio, sono state posizionate una serie di panchine rosse lungo il percorso che conduce al luogo dove, otto anni fa, fu trovato il corpo di Federica, una giovane donna la cui morte ha scosso l'intera comunità. Il gesto simbolico, realizzato da un gruppo di cittadini, familiari e attivisti, non è solo un omaggio alla vittima, ma un richiamo costante alla necessità di memoria, giustizia e responsabilità. La scelta del colore rosso, che evoca sia il sangue versato che la forza del dolore collettivo, è intenzionale: un richiamo visibile, acceso, che non si lascia ignorare.

