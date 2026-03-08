Piantato un ulivo in un luogo simbolo di culture diverse

Nel giorno della festa della Donna importante iniziativa oggi 8 marzo in piazza De Gasperi a Padova a cura dell'associazione "Padova Abbraccia i Bambini". Nell'occasione l'assessora Margherita Colonnello ha consegnato una giovane pianta di ulivo che è stata piantata all'altezza del civico 58. E' stata scelta questa area della città, in quanto nella zona si incrociano culture diverse. L'iniziativa ha lanciato il messaggio dell'inno alla pace nella diversità, affinché il bene riesca ad avere il sopravvento su ogni forma di violenza. La pianta è stata donata alle donne di Gaza ora ospiti a Padova, arrivate per le cure mediche dei loro bambini e tutte richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

