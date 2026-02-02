Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo uccisa dall'ex marito ad Anguillara
Non si conosce ancora la data dei funerali di Federica Torzullo, assassinata dall’ex marito ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio. La salma non è stata ancora consegnata ai familiari, ma potrebbe esserci qualche novità nei prossimi giorni. La famiglia aspetta di poter dare l’ultimo saluto alla donna.
Approfondimenti su Federica Torzullo
Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, trovati morti in casa i genitori del marito reo confesso
A Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, sua moglie.
Federica Torzullo uccisa ad Anguillara con "molta cattiveria", marito avrebbe tentato di bruciare il corpo
Federica Torzullo è stata trovata uccisa ad Anguillara in circostanze che sembrano evidenziare grande ferocia, con il marito coinvolto in un tentativo di bruciare il corpo.
Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa
