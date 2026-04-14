Angelini Technologies investe in LAB0 | intelligenza artificiale e robotica avanzata per il carico e lo scarico

Angelini Technologies ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in LAB0, INC., azienda specializzata in intelligenza artificiale e robotica avanzata per il carico e lo scarico. La decisione fa parte di un'operazione di investimento volta a rafforzare la presenza nel settore delle soluzioni tecnologiche innovative. La partnership tra le due aziende mira a sviluppare nuove applicazioni nel campo dell’automazione industriale.

Angelini Technologies, parte del Gruppo Angelini Industries, ha acquisito una partecipazione di minoranza in LAB0, INC. (“LAB0”), una startup statunitense attiva nella robotica con un centro di ricerca e sviluppo in Italia, nonché pioniera nello sviluppo di soluzioni robotiche automatizzate per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Robotica e intelligenza artificiale. Dalla riviera sognando il Texas L’intelligenza artificiale incontra la roboticaIl settore manifatturiero italiano affronta la carenza di personale con soluzioni robotiche Le aziende manifatturiere italiane stanno affrontando...