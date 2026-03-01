robotica e intelligenza artificiale dalla riviera sognando il texas

Cesenatico si trasforma per tre giorni nella capitale della robotica, con numerosi esperti e aziende del settore che si riuniscono sul lungomare di Ponente. La manifestazione vede protagonisti robot e intelligenza artificiale, attirando pubblico e professionisti interessati alle ultime novità tecnologiche. Durante l’evento vengono presentate dimostrazioni pratiche e novità di settore, attirando l’attenzione di appassionati e operatori del settore.

Cesenatico per tre giorni diventa la capitale della robotica. Sul lungomare di Ponente, per tre giorni, si daranno appuntamento oltre 500 giovani per il " Jump’in International ", un’iniziativa unica in Italia, che prevede la partecipazione di studenti e studentesse tra i 12 e i 19 anni provenienti da tutte le province italiane e dall’estero in rappresentanza di 4 continenti. L’appuntamento è dal 5 al 7 marzo, al Villaggio Accademia, dove i partecipanti potranno acquisire e sviluppare nuove competenze, confrontandosi con esperti di profilo internazionale. E’ la prima volta che l’evento si organizza in Romagna. L’organizzazione è a cura della società benefit riminese Fattor Comune, in collaborazione con Artù Onlus e Assoform Romagna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

