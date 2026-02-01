Favoloso Ekitike che tocco! Il Liverpool vola | Newcastle travolto
Il Liverpool conquista una vittoria netta contro il Newcastle, vincendo 4-1. Hugo Ekitike si mette in mostra con due gol: il primo su assist di Wirtz, il secondo con un tocco d’esterno che sorprende il portiere Pope. Il risultato cambia le carte in tavola e mette il Liverpool in una posizione più solida in classifica.
Protagonista assoluto del 4-1 con cui il Liverpool ha travolto il Newcastle è senza dubbio Hugo Ekitike: prima il gol da due passi dell'1-1 su assist di Wirtz, poi un tocco d'esterno "da calcetto" che sorprende Pope e completa la rimonta. Wirtz e Konaté firmano poi tris e poker. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Liverpool Newcastle
Salah e Liverpool, il lungo addio: ieri gli occhi erano tutti per lui ma l’uomo copertina è stato Ekitike (Athletic)
Mohamed Salah e il Liverpool stanno vivendo un momento di transizione, segnato da tensioni e incertezze sul futuro.
Ventuno anni di prigione per l’automobilista che aveva travolto i tifosi del Liverpool
Un automobilista britannico è stato condannato a 21 anni di prigione per aver travolto oltre 130 tifosi del Liverpool durante le celebrazioni del titolo nel maggio scorso, causando numerosi feriti.
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.