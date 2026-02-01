Il Liverpool conquista una vittoria netta contro il Newcastle, vincendo 4-1. Hugo Ekitike si mette in mostra con due gol: il primo su assist di Wirtz, il secondo con un tocco d’esterno che sorprende il portiere Pope. Il risultato cambia le carte in tavola e mette il Liverpool in una posizione più solida in classifica.

Protagonista assoluto del 4-1 con cui il Liverpool ha travolto il Newcastle è senza dubbio Hugo Ekitike: prima il gol da due passi dell'1-1 su assist di Wirtz, poi un tocco d'esterno "da calcetto" che sorprende Pope e completa la rimonta. Wirtz e Konaté firmano poi tris e poker. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Favoloso Ekitike, che tocco! Il Liverpool vola: Newcastle travolto

