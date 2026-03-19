Ekitike, Gravenberch e Salah sono stati protagonisti di una rimonta decisiva che ha permesso al Liverpool di conquistare una vittoria inattesa. Durante la partita, i tre giocatori hanno segnato e contribuito a ribaltare il risultato, portando la squadra a un successo importante. La loro performance ha cambiato le sorti dell’incontro, sorprendendo gli avversari e gli spettatori presenti allo stadio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il match tra la squadra di casa e il Galatasaray si è rivelato un’emozionante battaglia sportiva, culminata in una straordinaria rimonta. Nella seconda metà della partita, tre giocatori hanno preso il centro della scena: Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah. Con la loro abilità e determinazione, hanno trasformato l’inerzia del gioco, portando la loro squadra a un vantaggio di quattro gol. Queste giocate non solo hanno deliziato i tifosi, ma hanno anche rinvigorito le speranze di un’intera squadra. Ekitike, giovane attaccante, ha dimostrato perché il suo nome è sulla bocca di tutti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ekitike, Gravenberch e Salah trascinano il Liverpool a una sorprendente rimonta vincente.

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