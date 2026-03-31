Ritorno di fiamma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi | paparazzati insieme dopo 5 anni dall'addio

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati fotografati di nuovo insieme, mano nella mano, dopo cinque anni dall’ultima separazione avvenuta nel 2021. Le immagini dei paparazzi mostrano i due mentre si trovano nello stesso luogo, suggerendo un possibile riavvicinamento. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati avvistati di nuovo insieme, mano nella mano. Gli scatti dei paparazzi riaccendono le speranze di un ritorno di fiamma ufficiale dopo la rottura avvenuta nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché è finita tra Andrea Pezzi e l’ex Cristiana Capotondi: “Fatico a parlarne ancora oggi”Era l’ottobre 2022 quando Cristiana Capotondi annunciava la separazione dal compagno Andrea Pezzi.

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