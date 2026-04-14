Andrea Pezzi ha chiarito di non essere tornato con Cristiana Capotondi, precisando che tra loro c’è solo un rapporto di amicizia. La smentita arriva dopo rumors che avevano ipotizzato un possibile riavvicinamento tra i due. Nessuna conferma è stata data riguardo a eventuali novità sentimentali, e i due rimangono in rapporti di semplice amicizia.

Nessun ritorno di fiamma tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi: i due sono legati esclusivamente da un rapporto di amicizia. Inoltre lo scrittore è per la piccola Anna come un padre Lo scorso 31 marzo era circolata voce su un possibile ritorno di fiamma tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi. I due erano stati visti mano per mano a Roma, ma invece lui, ospite daBSMTdi Gianluca Gazzoli, ha negato che tra di loro ci sia uncome back. Ma sono in ottimi rapporti, come ormai accade da 5 anni, da quando lei è rimasta incinta di un altro uomo.La piccola Anna, però, viene cresciuta anche da Pezzi che per lei è come un padre. Se fino a pochi anni fa riteneva di non essere adatto al ruolo da padre, con il passare del tempo e la conoscenza della piccola, ha cambiato idea, ammettendo chel’amore che prova per Anna è immenso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Pezzi smentisce il ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi: con lei solo amicizia

Ritorno di fiamma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: paparazzati insieme dopo 5 anni dall’addioCristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati avvistati di nuovo insieme, mano nella mano.

Leggi anche: Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, perché si parla di ritorno di fiamma dopo 5 anni