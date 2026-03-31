Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati una coppia per diversi anni. Dopo la nascita della loro figlia, sono rimasti insieme. Tuttavia, si sono separati circa cinque anni fa. Recentemente, sono circolate voci che indicano un possibile ritorno di fiamma tra i due, a distanza di questo tempo.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi hanno avuto una lunga storia d’amore. L’imprenditore ed ex conduttore è rimasto al suo fianco dopo la nascita della figlia Anna; stando alle ultime indiscrezioni, l’ex coppia sarebbe tornata insieme a distanza di 5 anni dalla rottura. Sorpresi mano nella mano durante una passeggiata, si parla di “ritorno di fiamma”. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, il presunto ritorno di fiamma. Le foto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, che camminano mano nella mano, hanno dato adito ad alcune indiscrezioni: il settimanale Diva e Donna parla di un ritorno di fiamma dopo cinque anni dalla fine della loro relazione, avvenuta nel 2021. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, perché si parla di ritorno di fiamma dopo 5 anni

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