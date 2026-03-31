Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono di nuovo insieme, ma non si tratta di una riconciliazione sentimentale. La loro relazione, che aveva suscitato interesse in passato, continua a essere al centro dell'attenzione. La notizia conferma il riavvicinamento tra i due, anche se Andrea Pezzi non è il padre della figlia dell'attrice.

Tra ritorni inaspettati e legami che resistono al tempo, la storia tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi torna a far parlare. Dopo anni dalla separazione, alcune immagini recenti hanno riacceso l’attenzione su una delle coppie più riservate dello spettacolo, lasciando intuire che tra i due possa esserci stato un riavvicinamento significativo. Il ritorno di fiamma di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Capotondi e Pezzi sarebbero stati fotografati insieme in atteggiamenti affettuosi, tra passeggiate mano nella mano e abbracci che lasciano poco spazio ai dubbi. Un dettaglio che ha sorpreso molti, considerando che la loro relazione si era conclusa nel 2021. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia bellissima, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi di nuovo insieme (ma non è lui il padre di sua figlia)

Articoli correlati

Andrea Pezzi: «Ho avuto il bisogno di uccidere l'Andrea Pezzi della tv per ricominciare. La nascita di Anna, la figlia di Cristiana Capotondi, mi ha aperto il cuore»Partiamo proprio da qui: dall'idea su cui ha basato il suo libro e che, in qualche modo, amplia nel suo spettacolo.

Ritorno di fiamma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: paparazzati insieme dopo 5 anni dall’addioCristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati avvistati di nuovo insieme, mano nella mano.