Andrea Costa ora l’ultimo sprint | Un successo che ci dà carica

La squadra locale ha ottenuto una vittoria casalinga contro una squadra in difficoltà di classifica, una sfida che si è rivelata complessa e combattuta. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che si avvicina alla fine del campionato con maggiore fiducia. L’allenatore ha commentato l’esito come un risultato che dà energia per le prossime partite. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole per i biancorossi.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. I due punti sono arrivati in casa Andrea Costa dopo la vittoria contro una Loreto Pesaro in lotta per la salvezza che ha reso la vita complicata ai biancorossi, come del resto ha fatto anche nelle precedenti uscite. "Non affrontiamo questa vittoria come uno scampato pericolo ma come motivo di soddisfazione – elogia i suoi ragazzi coach Luca Dalmonte –. Era una partita da vincere e dobbiamo cavalcare la scia della soddisfazione e l’energia del positivo. Abbiamo giocato con una più che discreta presenza, certamente in difesa. Siamo stati puniti nell’ultimo quarto da una fiammata pazzesca di Morandotti...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, ora l’ultimo sprint: "Un successo che ci dà carica" Perfetta L’Andrea Costa suona la caricaANDREA COSTA 81 SAN SEVERO 68 UP ANDREA COSTA: Kupstas 10, Chessari 5, Moffa 12, Gozo 3, Raucci, Abati Tourè 4, Sanguinetti 15, Gatto 5, Thioune 15,... L'ex principe Andrea, l'ultimo schiaffo arriva dalla servitù di Sandringham: che cosa è successoRinnegato dalla famiglia reale, sfrattato dal Royal Lodge, arrestato dalla polizia, inviso ai sudditi britannici e ora perfino mollato dalla servitù:... Andrea Costa ammazzato alle Canarie per un conto al ristorante. Confermate tutte le condanne x.com Fano, alberi in piazza Andrea Costa: i residenti chiedono un tavolo di confronto prima dell’abbattimento - facebook.com facebook