L' ex principe Andrea l' ultimo schiaffo arriva dalla servitù di Sandringham | che cosa è successo

La servitù di Sandringham ha deciso di lasciare l’ex principe Andrea, accusandolo di comportamenti inappropriati. Questa decisione deriva dalla crescente sfiducia nei suoi confronti e dall’onda di critiche che lo circondano. La decisione dei dipendenti si aggiunge alle numerose difficoltà che sta affrontando, segnando un nuovo capitolo nella sua controversa vicenda. La situazione si fa sempre più tesa e senza vie d’uscita evidenti.

Rinnegato dalla famiglia reale, sfrattato dal Royal Lodge, arrestato dalla polizia, inviso ai sudditi britannici e ora perfino mollato dalla servitù: la parabola discendente dell'ex principe Andrea non ha fine Rinnegato dalla famiglia reale, sfrattato dal Royal Lodge, arrestato dalla polizia, inviso ai sudditi britannici ma anche a tutti quelli che nel mondo vogliono la verità sull'internazionale della pedofilia e della schiavitù sessuale messa su dal faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, e ora mollato perfino dalla servitù. La parabola discendente dell'ex principe Andrea, ormai Andrew Mountbatten-Windsor, non ha fine. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

L'ex principe Andrea, l'ultima umiliazione arriva dalla servitù di Sandringham: che cosa è successoL'ex principe Andrea ha subito un’umiliazione quando la servitù di Sandringham ha deciso di interrompere i rapporti, protestando contro il suo comportamento.

Caso Epstein, i giornalisti si radunano fuori dalla tenuta di Sandringham dopo l'arresto del principe AndreaIl caso Epstein ha portato i giornalisti davanti alla tenuta di Sandringham dopo l’arresto del principe Andrea.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor; Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea; Massaggi con i soldi dei contribuenti e prostitute nei palazzi reali: nuove accuse all'ex principe Andrea. E Re Carlo è esausto.

Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com

L'ex principe Andrea, nuove accuse: Fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggioNuove accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor. L'ex principe addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Reg ... adnkronos.com

Caso Epstein, dopo l’ex principe Andrea arrestato anche l’ex ministro Mandelson – le accuse A settembre le dimissioni dall’incarico di ambasciatore britannico negli Usa. Sotto esame alcune mail - facebook.com facebook

Si tratta del quadro con l’immagine del principe Andrea, ritratto dopo il recente arresto legato allo scandalo Epstein x.com