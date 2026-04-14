Un caso di grave negligenza ha portato all’attenzione un episodio in cui una bambina di sei mesi è stata lasciata in auto sotto il sole. L’auto era parcheggiata in una zona soleggiata e il bambino si trovava all’interno senza supervisione. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini lasciati in auto per brevi o lunghi periodi, evidenziando i rischi legati alle temperature elevate.

Un’auto parcheggiata sotto il sole può trasformarsi in pochi minuti in una trappola pericolosa, soprattutto quando all’interno c’è un bambino. Una situazione che spesso viene sottovalutata, ma che può avere conseguenze gravi a causa dell’aumento rapido della temperatura nell’abitacolo. È in questo contesto che si inserisce un episodio che ha suscitato preoccupazione e indignazione. La scena si è consumata in un normale pomeriggio di spesa, tra carrelli, parcheggi affollati e movimenti quotidiani. Proprio in quel contesto, apparentemente ordinario, alcuni passanti hanno notato qualcosa di anomalo: una bambina molto piccola lasciata sola all’interno di un’auto, visibilmente accaldata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Andiamo a fare la spesa!”. Bimba di 6 mesi lasciata in auto al sole: la follia dei genitori

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Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciatiLasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola.