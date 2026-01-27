Veronetta oltraggio al monumento della Shoah nel Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, nel quartiere di Veronetta si è verificato un atto di vandalismo ai danni di un monumento della Shoah. Un episodio che mette in discussione il rispetto per la memoria storica e l’importanza di preservare i simboli della storia. La vicenda suscita attenzione e riflessione sulla tutela di luoghi e testimonianze fondamentali per la nostra cultura.

Questa mattina, 27 gennaio, nel quartiere di Veronetta, l'arte e la memoria storica si sono scontrate con la vernice del vandalismo. La scultura denominata “Lo spino del filo spinato”, in Piazza Isolo, è stata oggetto di un raid notturno che ne ha deturpato l'estetica e il valore simbolico.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Veronetta 27gennaio L'Unità e l'oltraggio alla Shoah nel giorno della Memoria: lo sterminio di Hitler come Gaza La Giornata della Memoria è un momento di riflessione dedicato alle vittime dell'Olocausto. Giorno della Memoria, a Forlimpopoli si ricorda il dramma della Shoah con spettacoli teatrali e proiezioni al cinema In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, Forlimpopoli organizza spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Veronetta 27gennaio Veronetta, oltraggio al monumento della Shoah nel Giorno della MemoriaIgnoti hanno colpito il basamento dell’opera di Pino Castagna Lo spino del filo spinato in Piazza Isolo con scritte e simboli. La comunità ebraica veronese chiede un impegno collettivo per la memori ... veronasera.it Nel pomeriggio di ieri, alle 14.45, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un uomo di cinquantotto anni a cui sono stati contestati i reati di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, imbrattamento e rifiuto di indi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.