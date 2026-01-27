Veronetta oltraggio al monumento della Shoah nel Giorno della Memoria

Da veronasera.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giorno della Memoria, nel quartiere di Veronetta si è verificato un atto di vandalismo ai danni di un monumento della Shoah. Un episodio che mette in discussione il rispetto per la memoria storica e l’importanza di preservare i simboli della storia. La vicenda suscita attenzione e riflessione sulla tutela di luoghi e testimonianze fondamentali per la nostra cultura.

Questa mattina, 27 gennaio, nel quartiere di Veronetta, l'arte e la memoria storica si sono scontrate con la vernice del vandalismo. La scultura denominata “Lo spino del filo spinato”, in Piazza Isolo, è stata oggetto di un raid notturno che ne ha deturpato l'estetica e il valore simbolico.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Veronetta 27gennaio

L'Unità e l'oltraggio alla Shoah nel giorno della Memoria: lo sterminio di Hitler come Gaza

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione dedicato alle vittime dell'Olocausto.

Giorno della Memoria, a Forlimpopoli si ricorda il dramma della Shoah con spettacoli teatrali e proiezioni al cinema

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, Forlimpopoli organizza spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Veronetta 27gennaio

veronetta oltraggio al monumentoVeronetta, oltraggio al monumento della Shoah nel Giorno della MemoriaIgnoti hanno colpito il basamento dell’opera di Pino Castagna Lo spino del filo spinato in Piazza Isolo con scritte e simboli. La comunità ebraica veronese chiede un impegno collettivo per la memori ... veronasera.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.