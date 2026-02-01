Nella notte il Napoli aveva chiuso con Juanlu poi il no del presidente del Siviglia Pedullà

Nella notte il Napoli aveva trovato l’accordo con Juanlu Sanchez, pronto a vestire la maglia azzurra. Poi, però, è arrivato il no del presidente del Siviglia e tutto si è fermato. La trattativa si è conclusa senza esito e il giocatore rimane in Spagna. I tifosi speravano in un colpo importante, ma alla fine è andata diversamente.

Juanlu Sanchez per la seconda volta è stato a un passo dall’essere un calciatore del Napoli, ma non arriverà. Questa volta, stando a Pedullà, pare che sia stato il presidente del Siviglia a rifilare a Manna un secco e improvviso no. Questo il retroscena raccontato su X dall’esperto: « Il Napoli nella notte aveva chiuso Juanlu Sanchez in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo. Stamattina il no del presidente del Siviglia. Zappa resta l’altra possibile soluzione, può fare tre ruoli e anche il “braccetto”» Zappa è il preferito del Napoli per sostituire Di Lorenzo, c’è anche la Fiorentina ma è più indietro (Di Marzio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nella notte il Napoli aveva chiuso con Juanlu, poi il no del presidente del Siviglia (Pedullà) Approfondimenti su Juanlu Sanchez Juanlu è ancora nel mirino del Napoli, ma il Siviglia ora chiede 20-25 milioni Il Napoli ha l’accordo con Juanlu, ora si tratta col Siviglia Il Napoli sta chiudendo l’accordo con Juanlu, l’esterno del Siviglia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Juanlu Sanchez Argomenti discussi: Napoli, rissa in centro nella notte tra ultras Napoli-Chelsea; Napoli-Chelsea, nella notte scontri tra ultrà a Chiaia: tifosi azzurri assaltano un pub, all'interno i supporters inglesi; Napoli, Maradona sold out nella notte decisiva: conta solo vincere; Terrore nella notte a Chiaia: ultrà del Napoli assediano tifosi del Chelsea chiusi in un pub. Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlliIl prefetto Michele di Bari ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dopo la rapina in casa ... fanpage.it Il Napoli saluta la Champions nella notte dei rimpianti: troppi alibi o errori?Gli azzurri salutano anzitempo la blasonata competizione dopo un percorso con troppi passi falsi, focalizzandosi al momento su campionato e Coppa Italia ... msn.com RETROSCENA - Il #Napoli nella notte aveva chiuso Juanlu #Sanchez! - facebook.com facebook Napoli notte verità in Champions. Conte: “Il Maradona decisivo. Ex campioni Spalletti ci rispetti” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.