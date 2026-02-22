Dazi Trump | Aumento tariffe del 15% con effetto immediato

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi al 15%, passando dal 10% annunciato ieri, con effetto immediato. La misura risponde alla volontà di rafforzare le tariffe commerciali e colpire le importazioni straniere. La decisione si riflette su diversi settori, in particolare quello dei prodotti tecnologici. L’annuncio ha suscitato reazioni rapide tra gli operatori economici e le aziende coinvolte. La misura rimane al centro di discussioni sul commercio internazionale.

WASHINGTON – Donald Trump aumenta i dazi “con effetto immediato”, e non più al 10% come aveva annunciato ieri ma al 15%. La mossa del presidente americano arriva all’indomani della sentenza della Corte Suprema Usa che ha bocciato le sue tariffe imposte al mondo. “Io, come Presidente degli Stati Uniti, aumento i dazi mondiali sui Paesi, molti dei quali hanno fregato per decenni gli Stati Uniti, senza alcuna punizione (fino a che non sono arrivato!) al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente”, ha scritto Trump su Truth, “sulla base di una attenta, dettagliata e complessiva lettura del pronunciamento di ieri, ridicolo, scritto male e straordinariamente anti americano, dopo diversi mesi di contemplazione, della Corte Suprema americana”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

