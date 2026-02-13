Scossa di terremoto nel Foggiano l' epicentro sulla costa tra San Nicandro e le Isole Tremiti

Oggi, 13 febbraio 2026, un terremoto di magnitudo 2.2 si è verificato lungo la costa tra San Nicandro e le Isole Tremiti. La causa è stata un movimento sismico che ha interessato la zona della Costa Garganica, con l’epicentro localizzato proprio sulla costa. La terra ha tremato alle prime ore del mattino, facendo svegliare alcuni residenti e turisti presenti in zona.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella giornata di oggi, 13 febbraio 2026, nella zona della Costa Garganica. Il sisma, avvenuto alle ore 15.11 (ora italiana), è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri, con coordinate geografiche 41.9648 di latitudine e 15.5720 di longitudine, a 14 chilometri da San Nicandro Garganico e a 18 dalle Isole Tremiti. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica Ingv di Roma: è la numero 13, di magnitudo pari o superiore a 2, rilevata dall'inizio dell'anno nella provincia di Foggia. La più potente, di magnitudo 3, resta quella rilevata ad Apricena il 21 gennaio scorso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su san nicandro Terremoto sul Gargano: nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro Una nuova scossa di terremoto si è verificata sulla costa tra Lesina e San Nicandro, nel Gargano. Terremoto sul Gargano: scossa lungo la costa con epicentro a 14 km da Lesina e San Nicandro Ultime notizie su san nicandro Argomenti discussi: ? La terra trema nel Bresciano: lieve scossa di terremoto - BresciaToday; Scossa di terremoto nel Piacentino, epicentro a Zerba; Lieve scossa di terremoto nel Cremasco; Nuova lieve scossa di terremoto in Appennino: è la terza in pochi giorni. Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.7 a San Marco in Lamis: nessun dannoTerremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.7 a San Marco in Lamis: nessun danno L’evento sismico è stato registrato alle 21:04 a una profondità di 18 chilometri. Non si segnalano criticità Una scos ... statoquotidiano.it Terremoto in Krasnodar: Scossa di magnitudo 5.3 avvertita sulla costa del Mar NeroAggiornamenti sul terremoto a Krasnodar, Russia: Dettagli sull'epicentro e reazioni della popolazione locale Rimanete informati sugli ultimi sviluppi riguardanti il terremoto avvenuto a Krasnodar, Rus ... notizie.it ASP Zaccagnino sostiene gli studenti di San Nicandro: 2mila euro per l’Alberghiero di San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook