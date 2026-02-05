Inclusione e valori l' High School Game fa tappa anche in provincia di Messina

A Messina, gli studenti delle scuole superiori si preparano a partecipare a High School Game, il concorso nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’evento, promosso da Planet Multimedia, torna anche quest’anno con una serie di sfide pensate per coinvolgere i giovani e far loro riflettere sui temi dell’inclusione e dei valori. La tappa in provincia si svolgerà presto, portando un messaggio forte e diretto tra i ragazzi, che potranno mettersi in gioco e contribuire a creare un ambiente più rispettoso.

