Graduatoria del concorso vigili urbani pubblicata | i criteri per l’assegnazione dei posti

La graduatoria del concorso per i vigili urbani è stata pubblicata. Sono 22 i posti disponibili, finanziati dai Fondi Sicurezza del Ministero dell’Interno. La graduatoria è provvisoria e si aspetta ora la fase finale. I candidati conoscono i loro posizionamenti e i criteri per l’assegnazione. La procedura si è conclusa dopo il concorso bandito il 16 aprile 2024.

Il concorso per i vigili urbani, bandito il 16 aprile 2024 con la possibilità di 22 posti a tempo determinato finanziati dai Fondi Sicurezza del Ministero dell'Interno, è concluso con l'assegnazione della graduatoria provvisoria. La classifica ufficiale è stata pubblicata martedì 3 febbraio 2026, con il nome dei cento vincitori che saranno assunti nella polizia municipale. La procedura era già stata richiesta dagli istituti sindacali Silpol e UIL, che avevano sollecitato il sindaco di Messina, Vincenzo Basile, per l'attuazione immediata dell'iter. Le prove orali, svoltesi tra il 30 ottobre e il 20 dicembre 2025, hanno permesso l'attribuzione dei posti ai candidati con il punteggio più alto.

