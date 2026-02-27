Il prefetto in visita al 2° Reggimento Genio Pontieri | Professionalità e impegno quotidiano

Il 27 febbraio il prefetto Patrizia Palmisani ha visitato il 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito, un’unità specializzata della Difesa italiana e della Nato. Durante la visita, ha osservato le attività e ha sottolineato il livello di professionalità e impegno quotidiano dei militari che operano in condizioni particolarmente complesse. L’incontro si è svolto presso la sede dell’unità, situata in una zona strategica.

Accolta nell'area addestrativa "Scalo Pontieri" dal comandante, il colonnello Daniele Paradiso ha assistito alle attività addestrative sul fiume Po Accolta nell'area addestrativa "Scalo Pontieri" dal comandante di Reggimento colonnello Daniele Paradiso, il prefetto ha assistito alle attività addestrative sul Fiume Po con materiale da "Ponte Galleggiante Motorizzato" (Pgm) svolte nell'ambito del Corso di specializzazione "Pontiere" a favore di 17 Volontari in Ferma Iniziale (Vfi), recentemente assegnati a Piacenza. Con l'occasione Palmisani ha potuto vedere di persona il primo varcopunto di discontinuità dell'argine maestro della città di Piacenza che all'occorrenza in caso di alluvione – nell'ambito di un Protocollo operativo e in coordinamento con la Prefettura - viene chiuso dall'Esercito tramite una paratia.