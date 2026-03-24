I pontieri d’Italia in congedo si sono ritrovati a Piacenza

Il raduno nazionale è stato organizzato alla caserma Nicolai dall’Anget, l’associazione nazionale dei genieri e trasmettitori Alla caserma intitolata al “Ten. Filippo Nicolai” (caduto in Russia nel corso del secondo conflitto mondiale) sede del 2° Reggimento Genio Pontieri, ha avuto luogo domenica 22 marzo 2026 il Raduno nazionale dei pontieri d’Italia in congedo. L’evento, organizzato dall’Anget (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori) - Gruppo Nazionale Specialità Pontieri, ha potuto contare sulla collaborazione dello stesso Reggimento pontieri. Il momento solenne dell’alzabandiera, ha dato l’avvio alla manifestazione che è proseguita con la deposizione di una corona di alloro, dopo la benedizione da parte del Cappellano Militare don Massimo Gelmi, a ricordo di tutti i caduti e dei pontieri che sono scomparsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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