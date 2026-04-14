Anche Confindustria scarica Giorgia Meloni | nuovi guai per la premier

Il presidente di Confindustria ha espresso che oggi è necessario fare tutto il possibile per sostenere le imprese europee, intervenendo durante i Premi Leonardo. Le sue parole sono state rivolte al tema della competitività dell’industria in Europa, senza fare riferimenti diretti a questioni politiche o altri ambiti. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione verso le sfide economiche e industriali della regione.

«Oggi noi dobbiamo fare qualsiasi cosa possa essere a sostegno delle imprese europee». Con queste parole il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia il tema della competitività industriale in Europa, intervenendo a margine dei Premi Leonardo. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto economico complesso, segnato da tensioni geopolitiche, aumento dei costi energetici e crescente pressione competitiva internazionale. Al centro del dibattito, la possibilità di riaprire in futuro al gas russo, come ipotizzato dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Allerta meteo in Italia, rischio enorme: “Vento devastante”. Le regioni interessate “Non ho paura di te!”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Anche Confindustria scarica Giorgia Meloni: nuovi guai per la premier Ora in diretta l'intervento di replica del di Giorgia Meloni al Senato per il Consiglio Europeo. La premier Giorgia Meloni a Milano: non solo Giochi ma anche diplomazia olimpicaMilano, 6 febbraio 2026 - Lunga e intensa giornata milanese per la premier Giorgia Meloni, è arrivata poco fa in Prefettura, tra incontri diplomatici... Leggi anche: "Domenico è figlio di tutti noi". Al funerale del bimbo anche la premier Giorgia Meloni