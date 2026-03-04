Domenico è figlio di tutti noi Al funerale del bimbo anche la premier Giorgia Meloni

L'omelia del vescovo Francesco Marino. "Se è vero che i figli sono 'piezz e cor', quello di ciascuno di noi, si è spezzato nel dolore di questa insensata tragedia". Alle esequie oltre alle autorità anche una delegazione del calcio Napoli "In questa chiesa cattedrale, casa comune, diocesi, sentiamo realmente nostro il vostro immane dolore. Il vostro bambino Domenico è diventato figlio di tutti noi e se è vero che i figli sono 'piezz e cor', quello di ciascuno di noi, si è spezzato nel dolore di questa insensata tragedia". È un passaggio dell'omelia di monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, ai funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto qualche giorno fa all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso.