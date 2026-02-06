La premier Giorgia Meloni a Milano | non solo Giochi ma anche diplomazia olimpica
Giorgia Meloni ha trascorso una giornata intensa a Milano. È arrivata in Prefettura e ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance. La premier ha partecipato anche all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dimostrando che l’evento sportivo va oltre lo sport e diventa anche occasione di diplomazia.
Milano, 6 febbraio 2026 - Lunga e intensa giornata milanese per la premier Giorgia Meloni, è arrivata poco fa in Prefettura, tra incontri diplomatici come quello monto atteso con il vicepresidente Usa Vance e ovviamente la presenza all ’inaugurazione di questo sera di Milano-Cortina. Il programma diplomatico. Ice, Gaza e Palsharp: a Milano le Olimpiadi della protesta, tra cortei e occupazioni La premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della presidente del Consiglio,che è da poco arrivata nel capoluogo lombardo dove questa sera p arteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina, allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
