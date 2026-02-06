La premier Giorgia Meloni a Milano | non solo Giochi ma anche diplomazia olimpica

Giorgia Meloni ha trascorso una giornata intensa a Milano. È arrivata in Prefettura e ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance. La premier ha partecipato anche all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dimostrando che l’evento sportivo va oltre lo sport e diventa anche occasione di diplomazia.

Milano, 6 febbraio 2026 - Lunga e intensa giornata milanese per la premier Giorgia Meloni, è arrivata poco fa in Prefettura, tra incontri diplomatici come quello monto atteso con il vicepresidente Usa Vance e ovviamente la presenza all 'inaugurazione di questo sera di Milano-Cortina. La premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della presidente del Consiglio,che è da poco arrivata nel capoluogo lombardo dove questa sera p arteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina, allo stadio San Siro.

Un’immagine condivisa sui social mostra Giorgia Meloni in versione manga, scattata durante un selfie con la premier giapponese Takaichi.

