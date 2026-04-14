Anas firmati in prefettura i protocolli di legalità dei lavori del tratto Adrano-Catania

Oggi pomeriggio in prefettura sono stati firmati i Protocolli di legalità riguardanti i lavori di ammodernamento del tratto Adrano-Catania, specificamente il primo lotto tra Adrano e Paternò. La firma si inserisce in un percorso di regolamentazione e controllo delle attività di cantiere, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e delle procedure previste per le opere pubbliche in corso nella zona.

Siglati, oggi pomeriggio in prefettura, i Protocolli di legalità relativi ai lavori di ammodernamento del tratto Adrano-Catania, primo lotto Adrano-Paternò. L'intervento, per il quale sono stati siglati i protocolli, riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 284, lungo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Statale 45, Anas ha affidato i lavori del tratto Cernusca-Rivergaro Lavori sui viadotti, Anas conferma tempi e fondi dopo l’incontro in prefetturaSi è svolto alla prefettura di Agrigento un incontro tra il prefetto e i vertici regionali di Anas in Sicilia per fare il punto sui principali...