Lavori sui viadotti Anas conferma tempi e fondi dopo l’incontro in prefettura

Nell’incontro tenutosi presso la prefettura di Agrigento, il prefetto e i rappresentanti di Anas regionali hanno discusso lo stato avanzamento e i finanziamenti dei principali cantieri stradali, con particolare attenzione ai lavori sui viadotti. L’obiettivo è assicurare trasparenza e rispetto delle tempistiche previste, confermando l’impegno per la sicurezza e l’efficienza della rete stradale siciliana.

Si è svolto alla prefettura di Agrigento un incontro tra il prefetto e i vertici regionali di Anas in Sicilia per fare il punto sui principali cantieri stradali del territorio. Il confronto, definito proficuo da entrambe le parti, ha permesso di confermare l’impegno dell’azienda sulle tempistiche e sulla copertura finanziaria delle opere in corso. Per il viadotto Akragas I, i lavori di ripristino degli impalcati e delle barriere di sicurezza – rescissi per inadempienze dell’impresa esecutrice – sono in fase di definizione progettuale e il riappalto è previsto entro il primo semestre del 2026. Sul viadotto Akragas II gli interventi proseguono regolarmente e dovrebbero concludersi entro la fine del secondo semestre 2027.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

