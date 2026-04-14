Anagni | sGUARDO al bene comune
Dal 18 al 24 aprile 2026, presso la Casa della Cultura di Anagni, si terrà l’evento intitolato “Anagni: sGUARDO al bene comune”. Si tratta di un percorso culturale ed educativo promosso da Valore Assoluto APS, con il patrocinio del Comune di Anagni. La manifestazione si svolgerà in diversi spazi della struttura, coinvolgendo partecipanti di varie età e provenienze.
Dal 18 al 24 aprile 2026 la Casa della Cultura di Anagni accoglierà “Anagni: sGUARDO al bene comune”, percorso culturale ed educativo a cura di Valore Assoluto APS, con il patrocinio del Comune di Anagni.L’inaugurazione è prevista per sabato 18 aprile 2026 alle ore 10:00. L’ingresso è libero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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