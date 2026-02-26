Biodigestore il Comune di Anagni ritira il ricorso al TAR Santovincenzo | La città merita la verità

Il fronte del "No" al biodigestore si riaccende, ma questa volta lo scontro si sposta dalle piazze alle aule di tribunale, e soprattutto agli equilibri politici di Palazzo d'Iseo. A lanciare l'allarme è Luca Santovincenzo, capogruppo di LiberAnagni, all'indomani dell'udienza al TAR che ha segnato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

