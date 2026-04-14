Anagni FR insegnante 50enne in pensione Paola Russo morta per malore improvviso era maestra della scuola elementare locale

Da ilgiornaleditalia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 50 anni, insegnante in pensione, è deceduta improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì presso l’ospedale di Colleferro, nel territorio di Anagni. La vittima, che aveva lavorato come maestra alla scuola elementare locale, è stata colta da un malore improvviso. La notizia ha suscitato cordoglio tra familiari e comunità scolastica.

La docente è venuta a mancare nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo all'ospedale di Colleferro (Roma). Ha lasciato il marito Franco e i due figli, Cristina e Guglielmo Ad Anagni, in provincia di Frosinone, è morta per un malore improvviso Paola Russo, insegnante 50enne in pensione da qu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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