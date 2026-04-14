Anagni FR insegnante 50enne in pensione Paola Russo morta per malore improvviso era maestra della scuola elementare locale

Una donna di 50 anni, insegnante in pensione, è deceduta improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì presso l’ospedale di Colleferro, nel territorio di Anagni. La vittima, che aveva lavorato come maestra alla scuola elementare locale, è stata colta da un malore improvviso. La notizia ha suscitato cordoglio tra familiari e comunità scolastica.