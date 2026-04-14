Anagni FR insegnante 50enne in pensione Paola Russo morta per malore improvviso era maestra della scuola elementare locale
Una donna di 50 anni, insegnante in pensione, è deceduta improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì presso l’ospedale di Colleferro, nel territorio di Anagni. La vittima, che aveva lavorato come maestra alla scuola elementare locale, è stata colta da un malore improvviso. La notizia ha suscitato cordoglio tra familiari e comunità scolastica.
La docente è venuta a mancare nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo all'ospedale di Colleferro (Roma). Ha lasciato il marito Franco e i due figli, Cristina e Guglielmo Ad Anagni, in provincia di Frosinone, è morta per un malore improvviso Paola Russo, insegnante 50enne in pensione da qu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trento, malore improvviso: muore agente della polizia locale di 33 anniTutta la città di Trento è letteralmente sconvolta per la tremenda scomparsa di Eddy Martinelli, agente in bici della polizia locale della città,...
Leggi anche: Roberta Sciubba morta per malore improvviso a 64 anni, era la moglie del giornalista Massimo Caputi: "La mia stella polare"
Scontro al Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Selvaggia Lucarelli "Sei una paracula" - facebook.com facebook