Trento malore improvviso | muore agente della polizia locale di 33 anni

Un improvviso malore ha causato la morte di Eddy Martinelli, agente della polizia locale di 33 anni di Trento. Conosciuto anche come allenatore di volley e attuale giudice con la Fipav Trentino, Martinelli era una figura stimata nella comunità. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e amici, lasciando un vuoto in molteplici ambiti della vita sociale e sportiva locale.

Tutta la città di Trento è letteralmente sconvolta per la tremenda scomparsa di Eddy Martinelli, agente in bici della polizia locale della città, morto durante la notte per un malore improvviso: aveva solo 33 anni. Agente di quartiere a Gardolo dal 2024 dopo un periodo nel comparto bikers, Eddy Martinelli è ricordato da tutti come una persona mite, collaborativa, rispettosa dei ruoli, che si distingueva per la dedizione al lavoro e per la disponibilità a svolgere tutti gli incarichi che gli venivano affidati. Da agente di quartiere, era diventato un punto di riferimento per le persone di Gardolo grazie alla capacità di ascoltare e di dare risposte ai cittadini.

