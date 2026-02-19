FI | Estensione della Ztl il Comune decida

Estensione in centro della Zona a traffico limitato: è arrivato il momento che di essere chiari e trasparenti verso la cittadinanza, questo 'gioco' della maggioranza è diventato ridicolo e noioso. Il sindaco dica una volta per tutte cosa intende fare. Nonostante le numerose sollecitazioni da parte di Forza Italia anche in Consiglio comunale, pure a dicembre, fin da inizio mandato non sono mai state chiare le reali intenzioni della Giunta sull'estensione. Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia Carpi, torna su un argomento molto sentito dal suo partito e dalla cittadinanza: l'estensione in centro della Zona a traffico limitato.