Amt | primi indagati della procura le ipotesi di reato sono falso in bilancio e bancarotta fraudolenta

La procura di Genova ha avviato un’indagine sul dissesto di Amt, iscrivendo nel registro degli indagati i primi soggetti coinvolti. Le ipotesi di reato includono falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, legate alla crisi finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico, che presenta un’esposizione superiore ai 200 milioni di euro. L’indagine mira a fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità della situazione attuale.

Si muove il fronte giudiziario sul dissesto di Amt. La procura di Genova ha iscritto i primi nomi nel fascicolo per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta legato alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico, gravata da un'esposizione complessiva superiore ai 200 milioni di euro.

Argomenti discussi: Amt, inchiesta per bancarotta e falsi: nei verbali del cda gli allarmi ignorati da Bucci nel 2021.

Inchiesta sul buco di Amt, ci sono i primi indagatiRiserbo sui nomi. Ma nel mirino degli inquirenti ci sono i passati consigli di amministrazione. Intanto il Comune ha presentato una denuncia autonoma sulle ...

