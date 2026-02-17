Incendio Sannazaro prima ipotesi di danni | 60-70 milioni di euro
L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro, secondo le prime valutazioni delle autorità. Le fiamme sono divampate questa mattina e hanno distrutto gran parte dell’edificio, che ospita spettacoli e eventi culturali da decenni. Un incendio che ha provocato ingenti danni anche alle strutture circostanti, creando grande preoccupazione tra i cittadini e gli operatori del settore.
Tempo di lettura: < 1 minuto Danni per 60-70 milioni di euro. Questa la prima ipotesi sull’ammontare dei danni riportati dal teatro Sannazaro di Napoli, l’edificio tempio della commedia napoletana divorato oggi dalle fiamme. La cifra circola tra gli addetti ai lavori alla luce dei primi rilievi tecnici fatti sul luogo dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: cupola in fiamme e danniUn incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura.
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroIncendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro. Crollata la cupola. Danni anche ai palazzi adiacenti. Quattro intossicati. lettera43.it
