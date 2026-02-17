Incendio Sannazaro prima ipotesi di danni | 60-70 milioni di euro

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro, secondo le prime valutazioni delle autorità. Le fiamme sono divampate questa mattina e hanno distrutto gran parte dell’edificio, che ospita spettacoli e eventi culturali da decenni. Un incendio che ha provocato ingenti danni anche alle strutture circostanti, creando grande preoccupazione tra i cittadini e gli operatori del settore.