Amsterdam | il gatto col giubbotto giallo che pattuglia i canali

A Amsterdam, un gatto nero di nome Nimis si aggira tra le imbarcazioni dei canali di Waterlooplein, indossando un giubbotto giallo. La presenza del felino ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, che lo hanno visto pattugliare le acque e le zone circostanti. Nimis viene spesso fotografato e seguito da chi passa di lì, diventando una presenza riconoscibile tra le barche e i ponti della città.

Un felino nero di nome Nimis sta trasformando la percezione della sicurezza urbana nei canali di Amsterdam, operando come una sorta di sentinella informale tra le imbarcazioni del Waterlooplein. Il gatto, che vive su una chiatta insieme a Lydia, una donna di 47 anni, ha attirato l’attenzione internazionale non attraverso procedure ufficiali o verbali, ma grazie a una presenza costante e rassicurante che ha generato un fenomeno sociale unico nel cuore della capitale olandese. La gestione quotidiana di questo piccolo agente avviene tra i ponti e le case galleggianti, dove il gatto svolge le sue ronde indossando un giubbotto di salvataggio giallo fluorescente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amsterdam: il gatto col giubbotto giallo che pattuglia i canali Amsterdam spende 100mila euro per salvare i gatti che annegano nei canali: ecco comeAmsterdam è famosa in tutto il mondo per i suoi pittoreschi canali, ma per i piccoli animali che popolano la città, questi specchi d’acqua possono... UNA NUOVA VITA: SU CANALE 5 UN GIALLO CHE TIENE IL PUBBLICO COL FIATO SOSPESODa mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci.