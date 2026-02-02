Amsterdam spende 100mila euro per salvare i gatti che annegano nei canali | ecco come

Amsterdam ha deciso di mettere mano ai suoi canali per salvare i gatti che rischiano di annegare. La città ha stanziato 100 mila euro per installare barriere e dispositivi di salvataggio, cercando di ridurre le tragedie tra gli animali domestici. I residenti si sono fatti sentire, e ora l’amministrazione ha preso provvedimenti concreti per proteggere i felini che vivono tra le vie d’acqua.

Amsterdam è famosa in tutto il mondo per i suoi pittoreschi canali, ma per i piccoli animali che popolano la città, questi specchi d’acqua possono trasformarsi in trappole mortali. Solo nei primi sei mesi del 2025, ben 19 gatti sono annegati dopo essere scivolati in acqua, impossibilitati a risalire le pareti verticali di pietra. Per fermare questa strage silenziosa, la consigliera comunale Zita Pels ha dato il via a un progetto innovativo: l’installazione di speciali scalette di sicurezza lungo gli argini. L’idea, inizialmente proposta dal Partito Animalista e ispirata a un modello già testato ad Amersfoort, sembrava destinata a rimanere nel cassetto per mancanza di budget. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Amsterdam spende 100mila euro per salvare i gatti che annegano nei canali: ecco come Approfondimenti su Amsterdam Canali Leonardo Bove, gara di solidarietà che commuove Milano: 100mila euro per salvare il lavoro al padre Leonardo Bove ha avviato una gara di solidarietà a Milano, raccogliendo 100mila euro per sostenere il lavoro del padre. Dragaggi di porti e canali, a Cervia 100mila euro dalla Regione per la pulizia dei fondali Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Un pomeriggio di libera uscita i ragazzi vagano per le stradine di Amsterdam con il Mister. «Andiamo a vedere un film» propone Luca Vialli davanti a un cine-teatro. E Boškov: «Cinema bene». «Benissimo, Mister» dice Luca, comprando i biglietti per tutti. A lu x.com "Un pomeriggio di libera uscita i ragazzi vagano per le stradine di Amsterdam con il Mister. «Andiamo a vedere un film» propone Luca Vialli davanti a un cine-teatro. E Boškov: «Cinema bene». «Benissimo, Mister» dice Luca, comprando i biglietti per tutti. A lu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.