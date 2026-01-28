UNA NUOVA VITA | SU CANALE 5 UN GIALLO CHE TIENE IL PUBBLICO COL FIATO SOSPESO

Da mercoledì 28 gennaio, Canale 5 risponde con una nuova serie al bisogno di suspense.

Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction, una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. UNA NUOVA VITA: LA TRAMA Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. 🔗 Leggi su Bubinoblog

