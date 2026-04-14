Amici di Piero Chiara-Comune Firmata la collaborazione | la sede sarà nell’ex Caserma

Il Comune di Varese e l’associazione di promozione sociale Amici di Piero Chiara hanno firmato un accordo di collaborazione. La sede dell’associazione sarà collocata nell’ex Caserma. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore. Questa collaborazione mira a creare uno spazio dedicato alle attività culturali e sociali. La decisione coinvolge l’utilizzo di un edificio storico situato nel centro della città.

Un accordo di collaborazione tra il Comune di Varese e l’associazione di promozione sociale Amici di Piero Chiara. È stato firmato ieri a Palazzo Estense. L’obiettivo è quello di consolidare la sinergia tra le due realtà nella realizzazione del Festival del Racconto - Premio Chiara. Si tratta di un’intesa quinquennale che definisce nel dettaglio la collaborazione tra Comune e associazione. L’amministrazione, che già da diversi anni affianca la manifestazione attraverso il partenariato, interviene in qualità di co-organizzatore, con supporto nella promozione e organizzazione degli eventi. La novità principale è l’assegnazione agli Amici di Piero Chiara di una sede dedicata negli spazi comunali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amici di Piero Chiara-Comune. Firmata la collaborazione: la sede sarà nell’ex Caserma Sede della Croce Rossa nell’ex scuola di via Varsavia: firmata la concessione gratuitaL'accordo siglato dalla sindaca di Latina Celentano e dal presidente del comitato locale dell’associazione Munari per "rafforzare i servizi sociali e... L’ex caserma dei pompieri all’Arenaccia rinasce: sarà la nuova sede dell’ArpacL'ex caserma dei vigili del fuoco dell'Arenaccia ceduta ad Arpac come laboratorio. Argomenti più discussi: Amici di Piero Chiara-Comune. Firmata la collaborazione: la sede sarà nell’ex Caserma; Premio Chiara nell'ex caserma Garibaldi; Varese: Chiara trasloca: prima in biblio, poi in Caserma; Il Premio Chiara torna a casa: il Comune di Varese accoglie l’associazione degli Amici. A #Varese una nuova casa per l'associazione degli Amici di Piero Chiara facebook