Sede della Croce Rossa nell’ex scuola di via Varsavia | firmata la concessione gratuita

Questa mattina a Latina è stato firmato l’accordo per la concessione gratuita dei locali dell’ex scuola di via Varsavia alla Croce Rossa. La sindaca Matilde Celentano ha firmato l’accordo con i rappresentanti dell’associazione, rendendo disponibili gli spazi per le attività di assistenza e servizi alla comunità. Ora l’associazione potrà usare quei locali senza dover pagare affitti, per continuare il suo lavoro nella città.

L'accordo siglato dalla sindaca di Latina Celentano e dal presidente del comitato locale dell’associazione Munari per "rafforzare i servizi sociali e il volontariato" La sede della Croce Rossa nell’ex scuola dell’infanzia di via Varsavia. C’è stata questa mattina la firma dell’accordo di concessione gratuita degli spazi comunali, che ora saranno destinati alle attività istituzionali dell’associazione, da parte della sindaca di Latina, Matilde Celentano, e del presidente del Comitato della Cri di Latina, Lorenzo Munari, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e della dirigente comunale del Patrimonio Alessandra Pacifico.🔗 Leggi su Latinatoday.it

