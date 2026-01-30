Nuova discarica abusiva | a Calerno spunta l’amianto

A Calerno è stata scoperta una nuova discarica abusiva con presenza di amianto. Gli abitanti del quartiere sono preoccupati, perché le auto trasportano materiali pericolosi senza controllo. Le autorità locali chiedono un piano chiaro per mappare i siti contaminati e più soldi per lo smaltimento sicuro. La situazione si fa urgente, anche perché il rischio di contaminazione cresce di giorno in giorno.

"Serve un Piano strutturato di mappatura dei siti contaminati e incentivi economici per lo smaltimento". Lo afferma ’Reggio Emilia Ripuliamoci’ dopo un nuovo ritrovamento di amianto abbandonato nelle campagne che riaccende l’allarme ambientale. Il gruppo nei giorni scorsi ha individuato una discarica abusiva a Calerno, alla fine di via Brenta. Nell’area sono state rinvenute lastre di eternit rotte in più parti, insieme ad altri materiali, una condizione che rende il sito particolarmente pericoloso per chiunque si avvicini. "Purtroppo per noi è ormai una consuetudine trovare materiale altamente pericoloso abbandonato nei luoghi più isolati delle campagne reggiane", spiegano i volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova discarica abusiva: a Calerno spunta l’amianto Approfondimenti su Calerno amianto Ancona: rifiuti pericolosi e amianto in fiamme: la discarica abusiva di Paterno Anche lastre di cemento amianto nella discarica abusiva: denunciato il titolare di un’impresa edile I carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento amianto in una discarica abusiva a Guardistallo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Calerno amianto Argomenti discussi: Nuova discarica abusiva: a Calerno spunta l’amianto; Ossola, maxi discarica abusiva di inerti sequestrata da polizia e Arpa; Discarica abusiva in via Spallanzani, stretta sui controlli: multe e fermi amministrativi; Scoperta discarica abusiva a Valdottavo. Nuova discarica abusiva: a Calerno spunta l’amiantoServe un Piano strutturato di mappatura dei siti contaminati e incentivi economici per lo smaltimento. Lo afferma ’Reggio Emilia Ripuliamoci’ dopo un nuovo ritrovamento di amianto abbandonato nelle ... ilrestodelcarlino.it Discarica abusiva in via Spallanzani, stretta sui controlli: multe e fermi amministrativiIntensificati i controlli in via Spallanzani grazie alle telecamere: nel mirino i furbetti degli ingombranti nelle aree Ecovan ... primocanale.it Gianni Ranalletta. . Sta nascendo una nuova #discarica abusiva sull’Anagnina direzione Castelli Romani - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.