Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto | Polveri anche vicino alle aule forse studenti esposti

Il liceo Golgi di Broni è stato chiuso temporaneamente prima di Pasqua a causa della scoperta di tracce di amianto nel cantiere di ristrutturazione dell'ascensore. Le polveri sono state rilevate nelle vicinanze delle aule, generando preoccupazioni sulla possibile esposizione di studenti e personale scolastico. La decisione di chiudere l'edificio è stata presa per motivi di sicurezza, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

Il liceo Golgi di Broni (Pavia) è stato chiuso per precauzione prima di Pasqua per tracce di amianto trovate nel cantiere di ristrutturazione dell'ascensore. Secondo lo Sportello Amianto Nazionale, le polveri sarebbero arrivate vicino alle aule dove erano in corso le lezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina... Scontro fra scuola elementare e liceo a Roma, il caso finisce in Parlamento: “Le aule spettano ai nostri bambini”Aule contese fra elementari e liceo, un papà: "Dopo l'interrogazione parlamentare e il documento del Municipio rischiamo di restare ancora senza... Temi più discussi: Broni, amianto al liceo Golgi: la provincia diffida l’azienda che ha fatto i lavori; Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasqua; Liceo, c’è amianto nel cantiere: la scuola riaprirà dopo Pasqua; Liceo Golgi, finiti i lavori di pulizia Attesa per gli esiti delle nuove analisi. Liceo Golgi, finiti i lavori di pulizia Attesa per gli esiti delle nuove analisiLa scuola spera di riaprire subito dopo le vacanze pasquali I 5 Stelle chiedono monitoraggi dell’aria fino a fine lezioni ... laprovinciapavese.gelocal.it Liceo Golgi chiuso per amianto: «Tracce anche al piano terra e vicino le aule»Un elemento che, secondo allargherebbe il perimetro della contaminazione, avvenuto durante l’intervento edilizio che è costato alla ditta anche una diffida da parte della Provincia – ente responsabile ... laprovinciapavese.gelocal.it MilanoPaviaTV - Canale78 Centinaia di persone, tra genitori, docenti e studenti, hanno affollato il teatro Carbonetti di Broni per partecipare all’incontro indetto dalla dirigenza del Liceo Golgi per informare su quanto accaduto lunedì 23 marzo. In quel giorno, co - facebook.com facebook