America' s Cup qual è lo stato di avanzamento dei lavori a Bagnoli | il cronoprogramma e i prossimi passaggi

Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori in vista dell'America's Cup durante una cabina di regia a Palazzo Chigi. Alla riunione hanno partecipato i ministri incaricati del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È stato presentato il cronoprogramma e sono stati discussi i prossimi passaggi necessari per il progetto.