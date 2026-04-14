America' s Cup qual è lo stato di avanzamento dei lavori a Bagnoli | il cronoprogramma e i prossimi passaggi
Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori in vista dell'America's Cup durante una cabina di regia a Palazzo Chigi. Alla riunione hanno partecipato i ministri incaricati del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È stato presentato il cronoprogramma e sono stati discussi i prossimi passaggi necessari per il progetto.
Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato oggi lo stato dei lavori, con cronoprogramma, in vista dell'America's Cup in occasione della cabina di regia convocata a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri per il Pnrr Tommaso Foti e per lo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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