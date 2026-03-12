Lavori America' s Cup a Bagnoli aria inquinata | 5 superamenti dei limiti in 9 giorni

A Bagnoli, durante i lavori per l'America's Cup, sono stati registrati cinque superamenti del limite giornaliero di PM10 in nove giorni, secondo le rilevazioni della stazione mobile Arpac collocata vicino a Città della Scienza. I dati evidenziano l’aumento delle concentrazioni di particolato nell’aria nelle settimane di attività dei cantieri. La situazione ha portato a un’attenzione crescente sulla qualità dell’aria in quella zona.

Cinque superamenti del limite giornaliero di PM10 in appena nove giorni. È il dato relativo alla qualità dell’aria a Bagnoli che emerge dalle rilevazioni della stazione mobile Arpac installata nell’area di Città della Scienza, e che riporta al centro del confronto pubblico l’impatto dei cantieri legati all’America’s Cup. Nel periodo compreso tra l'1 e il 9 marzo si sono registrati cinque superamenti della soglia fissata dal D.Lgs. 1552010, pari a 50 microgrammi per metro cubo. Nelle giornate del 3 e del 9 marzo le concentrazioni si sarebbero attestate rispettivamente a 42 e 49 microgrammi per metro cubo, quindi poco al di sotto del valore limite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Lavori per l’America’s Cup a Bagnoli: polveri sottili oltre i limiti, mascherine obbligatorie per i vigiliI dati Arpac registrano tre sforamenti del PM10 in quattro giorni nell’area dei cantieri a Bagnoli.

Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite Da settimane i...

Aggiornamenti e notizie su Lavori America

Temi più discussi: America's Cup, tensioni e proteste a Bagnoli: un poliziotto ferito; Coppa America, a Bagnoli bonifica a vele piegate; Edicola parlante a Napoli, 'No a lavori per America's Cup a Bagnoli; America’s Cup, consiglio a Bagnoli: strade chiuse e un maxi schermo.

America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto ferito ... tg24.sky.it

Bagnoli, commercianti contro i lavori: Continuiamo a respirare veleniCirca sessanta esercenti hanno firmato un documento in cui chiedono di fermare le operazioni in corso per l'America's Cup ... napolitoday.it

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che è disponibile al confronto in ogni momento in merito ai lavori per la Coppa America di Vela a Bagnoli. Però, ha aggiunto, "bisogna parlare di dati scientifici di cose tecniche, altrimenti è ideologia". Ora al di là - facebook.com facebook

America’s Cup, Procura indaga sui lavori in corso a Bagnoli:sopralluogo di cinque pm x.com