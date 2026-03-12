Lavori America' s Cup a Bagnoli aria inquinata | 5 superamenti dei limiti in 9 giorni

Da napolitoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnoli, durante i lavori per l'America's Cup, sono stati registrati cinque superamenti del limite giornaliero di PM10 in nove giorni, secondo le rilevazioni della stazione mobile Arpac collocata vicino a Città della Scienza. I dati evidenziano l’aumento delle concentrazioni di particolato nell’aria nelle settimane di attività dei cantieri. La situazione ha portato a un’attenzione crescente sulla qualità dell’aria in quella zona.

Cinque superamenti del limite giornaliero di PM10 in appena nove giorni. È il dato relativo alla qualità dell’aria a Bagnoli che emerge dalle rilevazioni della stazione mobile Arpac installata nell’area di Città della Scienza, e che riporta al centro del confronto pubblico l’impatto dei cantieri legati all’America’s Cup. Nel periodo compreso tra l'1 e il 9 marzo si sono registrati cinque superamenti della soglia fissata dal D.Lgs. 1552010, pari a 50 microgrammi per metro cubo. Nelle giornate del 3 e del 9 marzo le concentrazioni si sarebbero attestate rispettivamente a 42 e 49 microgrammi per metro cubo, quindi poco al di sotto del valore limite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Lavori per l’America’s Cup a Bagnoli: polveri sottili oltre i limiti, mascherine obbligatorie per i vigiliI dati Arpac registrano tre sforamenti del PM10 in quattro giorni nell’area dei cantieri a Bagnoli.

Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite Da settimane i...

Aggiornamenti e notizie su Lavori America

Temi più discussi: America's Cup, tensioni e proteste a Bagnoli: un poliziotto ferito; Coppa America, a Bagnoli bonifica a vele piegate; Edicola parlante a Napoli, 'No a lavori per America's Cup a Bagnoli; America’s Cup, consiglio a Bagnoli: strade chiuse e un maxi schermo.

lavori america lavori america s cupAmerica's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto ferito ... tg24.sky.it

lavori america lavori america s cupBagnoli, commercianti contro i lavori: Continuiamo a respirare veleniCirca sessanta esercenti hanno firmato un documento in cui chiedono di fermare le operazioni in corso per l'America's Cup ... napolitoday.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.