L’America’s Cup rappresenta un evento di rilevanza internazionale che coinvolge team provenienti da tutto il mondo, attirando l’attenzione sullo sport e sull’economia locali. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che questa manifestazione può favorire lo sviluppo della regione, offrendo opportunità di visibilità e di investimenti. L’evento si svolge in una località specifica, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso le discipline nautiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’America’s Cup è una importante occasione di crescita per la Regione Campania in termini di sviluppo, promozione turistica, trasporti, valorizzazione delle nostre eccellenze” – dichiara il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, che oggi a Roma ha partecipato alla Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi. “ In quest’ottica, stiamo lavorando come Regione attuando un puntuale monitoraggio ambientale e attivando le sinergie necessarie per la realizzazione di un evento che possa avere un impatto positivo su tutto il territorio, dalle aree costiere a quelle interne. Stiamo procedendo in questa direzione in uno spirito di collaborazione istituzionale con tutti gli attori interessati, ognuno secondo le rispettive competenze, anche in vista delle pre-regate” ha concluso il Presidente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s Cup, Fico: “Un’occasione di crescita per la Campania”

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