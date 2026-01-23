De Luca contro tutti | attacca Fico e spara ancora a zero su Manfredi per l’America’s Cup

Vincenzo De Luca torna a esprimere critiche nei confronti di Gaetano Manfredi, concentrandosi sulle questioni legate a Bagnoli e all’evento dell’America’s Cup. In questa occasione, il governatore campano sottolinea le sue opinioni in merito alle recenti decisioni e alle prospettive future, evidenziando le sue posizioni senza adottare toni eccessivi o sensazionalistici. La vicenda riflette le tensioni politiche e le sfide di gestione legate a questi progetti nel

Vincenzo De Luca torna ad attaccare Gaetano Manfred i, sparando a zero su Bagnoli e America's Cup. Ma nel corso della diretta social del venerdì, riserva una stoccata anche a Roberto Fico. Tanto per chiarire il suo ruolo: alla Regione è in maggioranza, ma "non tollero il millantato credito e le falsificazioni, e così continuerò anche per il futuro". L'ex governatore prende di mira la prima uscita del successore. Il 15 dicembre scorso, Fico esordiva con una conferenza stampa a Santa Lucia. Si annunciava l'attivazione del Centro Autismo ad Avellino, dopo la firma della convenzione tra Regione e Comune.

Leggi anche: De Luca contro tutti: “Fico? Campagna triste. Manfredi? Grande faccia di bronzo, gira come la Madonna Pellegrina. Fdi? Sciocchi”

Leggi anche: America?s Cup e stadio, asse tra Fico e Manfredi

