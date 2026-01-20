Ad Atessa apre il primo museo del centro Italia dedicato all' ambiente e all' economia circolare

A Atessa apre Riexperia, il primo museo nel centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolare. Questa iniziativa offre uno spazio di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e delle pratiche circolari, promuovendo la conoscenza e il rispetto per il nostro patrimonio naturale. Un punto di riferimento per chi desidera conoscere e condividere soluzioni innovative per un futuro più sostenibile.

Apre ad Atessa Riexperia, il primo museo d'Abruzzo e del centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolare. Sabato 24 gennaio, per celebrare l'apertura di questo nuovo spazio di cultura e partecipazione, si terrà l'evento di presentazione al pubblico. Alle ore 9.30, nella sede del museo, in via della Stazione (ex tribunale), ad Atessa. L'incontro rappresenterà un momento fondamentale di condivisione con la cittadinanza, le istituzioni e i partner che hanno reso possibile la nascita di RIexperia. Il progetto, promosso e realizzato dalla Soc. Coop. Gaia con la collaborazione di Legambiente, è stato finanziato dal Bando Tocc per la Transizione Ecologica degli organismi culturali - Fondi Pnrr, Next Generation EU M1C3 - Investimento 3.

