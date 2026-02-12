Maltempo e incidenti mattinata complicata sulla Pontina | code e disagi

Questa mattina la viabilità sulla Pontina è stata più difficile del solito. Due incidenti e forte maltempo hanno provocato code e allagamenti, creando disagi a chi si è messo in viaggio. Molti automobilisti si sono trovati bloccati nel traffico, con strade allagate e rallentamenti fino a diverse ore.

Mattinata complicata per chi si è messo in viaggio oggi, giovedì 12 febbraio, sulla Pontina. Due incidenti e gli effetti del maltempo hanno infatti causato non pochi disagi agli automobilisti alle prese anche con allagamenti. E come da previsioni meteo, da stanotte sono riprese le piogge nella provincia di Latina come anche in altre zone del Lazio. Gli effetti si sono fatti sentire sulla Pontina dove, sia il maltempo che due incidenti che si sono verificati nel territorio di Aprilia, hanno creato non pochi disagi. In particolare uno di questi, nei pressi di Casalazzara, ha generato code di chilometri in direzione della Capitale in un orario, quello della mattina presto, in cui l’arteria è già particolarmente trafficata.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Pontina Maltempo

Questa mattina, sulla Pontina, si sono registrati lunghi disagi a causa di un camion in fiamme, che ha provocato code e rallentamenti lungo diversi chilometri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pontina Maltempo

