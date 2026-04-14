Almanacco | Mercoledì 15 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 15 aprile è il 105° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 260 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si festeggia un santo. Inoltre, viene riportato un proverbio del giorno. La giornata si inserisce nel contesto del calendario civile e religioso, segnando un punto preciso nel corso dell’anno.