Almanacco | Mercoledì 15 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Mercoledì 15 aprile è il 105° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 260 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si festeggia un santo. Inoltre, viene riportato un proverbio del giorno. La giornata si inserisce nel contesto del calendario civile e religioso, segnando un punto preciso nel corso dell’anno.
Mercoledì 15 Aprile è il 105° giorno del calendario gregoriano. Mancano 260 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Damiano de VeusterProverbio di AprileAprile carciofaio, maggio ciliegiaioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1875 – Parigi, l'aerostato Zenith raggiunge.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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