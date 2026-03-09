Un nuovo progetto fotografico mette al centro pazienti e volontari coinvolti nella cura dell’Alzheimer, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità di chi affronta questa malattia. Le immagini raccontano momenti di assistenza e solidarietà, cercando di trasmettere la complessità di un percorso che riguarda molte persone. L’iniziativa si concentra sull’aspetto umano, senza deduzioni o analisi, e invita a riflettere sulla realtà di questa condizione.

Non è mai abbastanza parlarne. Perchè la malattia dell’Alzheimer insieme alle altre demenze, rappresentano la settima causa di morte nel mondo. In Italia circa 1.200.000 persone soffrono di demenza (di cui il 50-60 per cento sono malati di Alzheimer) e circa 900.000 con disturbo neurocognitivo minore (ISS). Ecco che anche l’arte può contribuire a far capire quanto sia difficile seguire questi pazienti. Spesso la famiglia si trova sola ad affrontare tutto il percorso di accudimento. “Io sono qui“ è il titolo della mostra fotografica che racconta il percorso congiunto di Ri-scatti e La Meridiana: un laboratorio che ha coinvolto 11 persone tra residenti, educatori, volontari e familiari de Il paese ritrovato, la struttura modello di Monza che è insieme luogo di cura e spazio in cui vivere e partecipare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alzheimer, l’arte della cura. Un racconto per immagini di pazienti e volontari

